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Сегодня, 12:27

Алькараса обвинили в организации договорных матчей

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Бывший владелец букмекерской конторы «Уткин, Нобель и Маленков» Михаил Зальцман выдвинул обвинения против испанского теннисиста Карлоса Алькараса в организации договорных матчей.

Предприниматель направил в АТР, Испанскую федерацию тенниса, оргкомитет турнира в Мадриде и органы прокуратуры Испании заявление о том, что у него есть убедительные доказательства того, что третья ракетка мира связан с группировкой, нелегально зарабатывающей на ставках.

Зальцман утверждает, что Алькарас в двух последних встречах намеренно сдавал на своей подаче геймы, которые могли стать последними в игре.

«В последнее время многие предпочитают так называемые live-ставки. И когда речь идет о потенциально последнем гейме в матче, на них «заряжаются» очень большие суммы, так как это последняя ставка в матче. Поскольку на Алькараса коэффициент на его победу в гейме со своей подачей невысокий, суммы ставятся еще больше, чтобы выигрыш был ощутимым», — цитирует Зальцмана «Росбалт».

По словам бизнесмена, все деньги, которые ставили испанские фанаты Алькараса, перешли в руки мошенников.

20-летний испанский теннисист в четвертьфинале турнира в Мадриде, который проходит с 24 апреля по 5 мая, уступил россиянину Андрею Рублеву в трех сетах — 6:4, 3:6, 2:6.

Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023). Всего за карьеру он завоевал 13 титулов ATP в одиночном разряде.

Теннис
Карлос Алькарас
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