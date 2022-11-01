Определился соперник Надаля во втором круге турнира ATP в Париже

Сегодня, 18:54
Американец Томми Пол обыграл испанца Роберто Баутисту Агута в первом круге турнира ATP 1000 в Париже — 6:4, 6:4.
В следующем круге Пол сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 415 410 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Томми Пол (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:4, 6:4
Фабио Фоньини (Италия, LL) — Артур Филс (Франция, Q) — 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:2
Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Адриан Маннарино (Франция, WC) — 7:6 (7:5), 6:4
Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:3