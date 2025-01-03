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Сегодня, 16:15

Опелка — о победе над Джоковичем: «Он величайший теннисист, мне было нечего терять»

Алина Савинова
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Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира в Брисбене.

Занимающий 293-е место в рейтинге АТР американец обыграл 7-ю ракетку мира со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

«Он величайший теннисист, которого когда-либо видел этот вид спорта. У Новака непростое положение, потому что он может наблюдать за мной весь день, но реальность такова, что нам нечего терять, выступая против него. Он величайший игрок всех времен. В конечном итоге ты играешь более свободно и больше рискуешь. Если будешь играть на своем обычном уровне или даже немного выше обычного, он победит», — приводит пресс-служба АТР слова Опелки.

Опелка впервые с июля вышел в полуфинал АТР. На этой стадии в турнире в Брисбене он сыграет с французом Джованни Мпетши Перрикаром.

Теннис
Новак Джокович
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