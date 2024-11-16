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Сегодня, 21:10

Фритц — о победе над Зверевым: «В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным»

Алина Савинова
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Американский теннисист Тэйлор Фритц прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым в полуфинале Итогового турнира АТР.

Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца.

«Мне казалось, что провел почти идеальный первый сет, но все может измениться очень быстро, когда ты играешь с таким человеком, как Саша. Я оказался в сложной ситуации в третьем сете. Когда пытался действовать агрессивно, мне казалось, что это мало что дает. В конце я просто сказал себе, что должен бороться и быть решительным, постарался как можно лучше заботиться о своей подаче и не давать ему абсолютно ничего с задней линии», — приводит слова Фритца пресс-служба ATP.

Фритц стал первым финалистом завершающего сезон турнира. За титул в Турине он поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия). Встреча между итальянцем и норвежцем пройдет в субботу, 16 ноября, и начнется в 22.30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт АТР
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Тэйлор Фритц

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