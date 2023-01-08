Тэйлор Фритц: «Командные соревнования всегда намного веселее выигрывать»

Американский теннисист Тэйлор Фритц поделился эмоциями от победы сборной США в United Cup.

«Это было очень захватывающе. Командные соревнования всегда намного веселее выигрывать, потому что у всех гораздо больше эмоций. Вы можете праздновать со всей своей командой, а не просто в одиночку.

Как только я выиграл, я повернулся к команде и понял, что все бросятся на меня. Все было здорово, пока Фрэнсис на полной скорости не ударила меня головой в лицо", — сказал теннисист.

Фритц принес команде решающее очко, обыграв в финальном матче итальянца Маттео Берреттини.