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Сегодня, 15:29

Американский теннисист Тиафо назвал Сафиуллина «супертемной лошадкой»

Алина Савинова
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от матча с россиянином Романом Сафиуллиным в третьем круге «мастерса» в Шанхае.

В матче второго раунда Тиафо победил китайца Чжоу Йи со счетом 6:2, 6:4, а Сафиуллин обошел Александра Бублика из Казахстана (6:4, 6:2).

«Он супертемная лошадка. Он может обыграть многих теннисистов... У него был нелегкий сезон, но он способен на многое. У него хорошая игра, подача, он хорошо двигается. С ним будет непросто», — заявил Тиафо.

Матч между спортсменами пройдет 8 октября. Тиафо и Сафиуллин ранее не встречались друг с другом в АТР туре.

Источник: France24
Теннис
Роман Сафиуллин

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