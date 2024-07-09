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Сегодня, 07:49

Мыскина: «Федерер — самый крутой в теннисе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина считает швейцарца Роджера Федерера самым выдающимся теннисистом и хотела бы с ним сыграть.

«У нас много друзей и коллег из других стран, которых мы всегда рады видеть. Конечно, надеемся на встречи на следующих играх турнира легенд. Но и в нашей стране огромное количество замечательных теннисистов, некоторые из них приняли участие в этом турнире, мы были счастливы вновь встретиться на корте. Чем больше мероприятий мы проводим, тем лучше.

С кем бы из иностранцев я хотела сыграть? С удовольствием сыграла бы с Федерером. Роджер — самый крутой в теннисе», — цитирует «Газета.Ru» Мыскину.

Ежегодный турнир теннисных легенд состоялся в Москве 30 июня. Игры прошли в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Анастасия Мыскина
Роджер Федерер
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