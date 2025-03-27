Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

27 марта, 08:45

Павлюченкова — о Медведеве: «Думаю, он разберется с временными трудностями»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о неудачном старте сезона Даниила Медведева.

— На следующей неделе Медведев впервые с февраля 2023-го выпадет из топ-10. Как думаете, он еще вернется в топ-5?

— Мне сложно рассуждать о его игре и потенциале. Я не настолько слежу за мужским туром. Да, смотрю матчи, но не знаю нюансы: что работает, что нет. Правда, впечатляет, как все его оппоненты в очных матчах смело идут к сетке. Такой нюанс, но точно не мне рассуждать об этом. У Даниила профессиональная команда, он очень опытный теннисист. Знает свои слабые и сильные стороны. Думаю, он разберется с этими трудностями.

— Нет ощущения, что конкуренция в мужском туре сильно возросла? Многие молодые таланты в этом году заиграли на невероятном уровне.

— Наверное, есть такой момент. Фонсека, Меншик, Летьен... Но все равно таких крутых молодых игроков в ATP, как Мирра, я не видела.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

Анастасия Павлюченкова
Даниил Медведев
Читайте также
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович заявил, что мог бы в будущем стать тренером Медведева
Джокович: «Я все еще чувствую желание играть, страсть к соревнованиям всегда при мне»
Жеребьевка в Мадриде: Рублев, Медведев и Андреева узнали первых соперников
Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»
Рублев низко оценивает свои шансы защитить титул на «мастерсе» в Мадриде
Рублев: «Мне не знакомо чувство, когда выигрываешь титул и становишься первым в мире»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя