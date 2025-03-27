Павлюченкова — о Медведеве: «Думаю, он разберется с временными трудностями»

Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» поделилась мнением о неудачном старте сезона Даниила Медведева.

— На следующей неделе Медведев впервые с февраля 2023-го выпадет из топ-10. Как думаете, он еще вернется в топ-5?

— Мне сложно рассуждать о его игре и потенциале. Я не настолько слежу за мужским туром. Да, смотрю матчи, но не знаю нюансы: что работает, что нет. Правда, впечатляет, как все его оппоненты в очных матчах смело идут к сетке. Такой нюанс, но точно не мне рассуждать об этом. У Даниила профессиональная команда, он очень опытный теннисист. Знает свои слабые и сильные стороны. Думаю, он разберется с этими трудностями.

— Нет ощущения, что конкуренция в мужском туре сильно возросла? Многие молодые таланты в этом году заиграли на невероятном уровне.

— Наверное, есть такой момент. Фонсека, Меншик, Летьен... Но все равно таких крутых молодых игроков в ATP, как Мирра, я не видела.