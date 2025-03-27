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27 марта, 08:30

Павлюченкова — о проблемах Рублева: «У меня тоже была легкая депрессия, ужасные, темные мысли»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» отметила, что понимает состояние Андрея Рублева.

— В прошлом году вы очень мило поздравили с днем рождения Андрея Рублева, сказав, что он сильно поддерживал вас на этапе восстановления от тяжелой травмы. Не испугались его репоста видео про мужскую депрессию и суицид, а также январского интервью, где он рассказал, что после вылета с «Уимблдона» — 2024 «не видел причин жить».

— Я расстроилась и мне стало обидно, что я не поддержала его в прошлом году. Не знала, насколько ситуация сложная и запутанная. Вышла на связь с Андреем перед Индиан-Уэллсом в этом сезоне. Решила проявить инициативу. В этот момент я была более спокойна за него, потому что понимала, что ему уже получше. Прочитала интервью, где он сказал, что прошел самый тяжелый момент.

Действительно, он очень сильно поддерживал меня, когда я возвращалась в тур, я же упустила момент, когда могла помочь. Дело в том, что в 27 лет проходила через похожую ситуацию. У меня была легкая депрессия, ужасные, темные мысли. Знаю это состояние. Когда просто сложно утром встать, посмотреть на небо и улыбнуться. Не то что играть в теннис на высочайшем уровне. Это серьезное испытание, через которые многие проходят.

К сожалению, многие стесняются говорить об этом. Я тоже стеснялась этого шесть лет назад, а тем более когда мне было 17 и 20. Как будто бы в то время было не принято обсуждать это публично, тем более в социальных сетях. Сейчас это, наоборот, поощряется. Стало нормой говорить про психологические травмы и проблемы. Наоборот, все советуют не держать это в себе, а пытаться выговориться.

— Андрей столько лет в топ-10, выиграл много титулов, пользуется огромным уважением в теннисном сообществе. Кажется, что он достиг слишком многого, чтобы испытывать проблемы такого рода.

— Когда ты спортсмен и у тебя есть амбиции, то тебе всегда мало. Уважаю эту точку зрения. Тоже перфекционист, поэтому везде могу найти плохие моменты. Даже в выигранных турнирах, удачных выступлениях. С психологической точки зрения это неправильно. С профессиональной — это неизбежно. Всегда хочется выигрывать. Но найти баланс в случае черной полосы и спокойно продолжать жить сложно.

Особенно зная, как Андрей любит теннис. Зная, как он для него важен. Поэтому в нашем разговоре мне хотелось донести до него, что, кроме тенниса, есть еще и сама жизнь, и это важнее.

Анастасия Павлюченкова и&nbsp;Мирра Андреева.«Я фанат Мирры, и речь не только про теннис». Откровенное интервью Павлюченковой

После победы на турнире в Катаре Рублев проиграл три матча подряд.

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Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
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