Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 02:32

Пивоварова объяснила, почему во Франции открыли корт имени Даниила Медведева

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала открытие во Франции корта имени Даниила Медведева.

«Здесь много факторов поспособствовало реализации этой идеи. Во-первых, Даниил тренируется на юге Франции, это его база, где он проводит подготовку. Так же у него главный спонсор — Lacoste. Они совместно пришли к этой идее, чтобы открыть корт. Даниил является одним из инвесторов этого проекта, он является большим любителем видеоигр. Потому и был выбран такой стиль для корта», — цитирует Vprognoze.ru Пивоварова.

В ноябре 2024 года в городе Грас был открыт корт имени российского теннисиста.

Источник: Vprognoze.ru
Читайте также
Состоялась жеребьевка мужской и женской сеток Australian Open 2025
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
Проживающий в Калифорнии россиянин рассказал об уничтожении пожаром Малибу
Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Сегодня
Вчера
Неделя