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Сегодня, 21:35

Пивоварова: «Синнер пока несдвигаемая глыба, настоящий лидер мужского тура»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась мнением об игре первой ракетки мира Янника Синнера.

«Синнер пока не сдвигаемая глыба. Он слишком хорош и в нужный момент умеет собраться, хотя на протяжении Открытого чемпионата Австралии у него были небольшие спады, но решающий матч он знает, как играть и максимально был сконцентрирован. Пока он настоящий лидер мужского тура», — приводит слова Пивоваровой Vprognoze.ru.

Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии-2025, обыграв в финале немца Александра Зверева.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Анастасия Пивоварова
Янник Синнер
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