Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 22:15

Пивоварова: «Потеря Медведевым первого места в рейтинге ATP — стечение обстоятельств»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова высказалась о шансах Даниила Медведева вернуться на первое место в рейтинге АТР.

«Думаю, его падение в рейтинге — просто стечение обстоятельств. У Дани относительно недавно родился ребенок, пополнение в семье сказывается не только на режиме, это вообще большие перемены внутри семьи, в том числе психологические. Иногда это может очень сильно отвлекать. Полагаю, Дане просто нужно время. Медведеву необходимо время, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Я считаю, что это важный период в жизни каждого», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Спортсменка оценила уровень Медведева, а также его соотечественников Андрея Рублева и Карена Хачанова на фоне топ-теннисистов из других стран.

«Что касается уровня ребят, думаю, все прекрасно понимают, что каждый из них может прекрасно себя чувствовать в качестве первого номера рейтинга АТР, у них есть для этого все качества. Но есть фактор удачи — и на корте, и вне его. Если удача будет на их стороне, то карьера прекрасно сложится», — заключила Пивоварова.

Медведев был на первом место рейтига ATP 16 недель. Он потерял лидерство после US Open-2022, уступив Нику Кирьосу в четвертом круге.

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
0
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Материалы сюжета: Даниил Медведев: гонка за №1 в рейтинге ATP
Медведев под российским флагом не смог защитить титул в Саудовской Аравии. Он провел матч упущенных возможностей
Россиянин Медведев проиграл американцу Фритцу в финале выставочного турнира в Саудовской Аравии
Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год
Зверев опоздал на матч из-за пробок и проиграл Медведеву с «баранкой». Россиянин круто начал защиту титула в Эр-Рияде
Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?
Давыденко объяснил, с чем связано падение результатов Медведева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарпищев назвал Кудерметову и Медведева спортсменами года