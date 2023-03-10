Чесноков назвал Медведева одним из фаворитов турнира в Индиан-Уэллсе

Экс-девятая ракетка мира, советский и российский теннисист Андрей Чесноков рассказал, кого считает фаворитами турнира в Индиан-Уэллсе.

«Нашим теннисистам достались очень сложные соперники по первому кругу. Даниил Медведев будет играть против японского американца Накашимы, это очень хороший игрок, для первого круга будет очень сложный матч. Хачанову тоже достался неудобный игрок, он не дает ритма, его соперник уже успел почувствовать корт и мячи, а Карен свой последний матч провел слабо, сложно сказать, сможет ли он выиграть. Рублев знает своего соперника, не так давно он ему проиграл в Катаре, я думаю, что к концу года Легечка будет в топ-20, очень тяжелая жеребьевка.

Что касается фаворитов всего турнира, мне жаль, что не будет Джоковича, он точно был бы одним из главных претендентов на победу. Без него фаворитами будут Медведев, Циципас и Алькарас, но остальные теннисисты тоже могут что-то показать и претендовать на титул», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта. Даниил Медведев в субботу, 11 марта, встретится во втором круге с американцем Брэндоном Накашимой.