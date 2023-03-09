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Сегодня, 13:33

Чесноков: «Накашима сделает все, чтобы показать потрясающую игру против Медведева»

Чесноков поделился ожиданиями от матча Медведева против Накашимы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Советский и российский теннисист, экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился ожиданиями от первого матча Даниила Медведева на турнире в американском Индиан-Уэллсе против представителя США Брэндона Накашимы.

«Это хороший соперник, не легкий. Он выступал в молодежном Итоговом турнире АТР и выиграл, потенциально это хороший игрок. А сейчас он обыграл Иснера, и это хорошая для него победа, потому что Иснер удачно играет в Америке, пусть он и возрастной игрок. Думаю, для Медведева это будет серьезное противостояние. Он выиграл три турнира подряд, Накашиме терять нечего, он будет делать все, чтобы показать потрясающий матч против Медведева. Для первой игры это очень неудобный противник для россиянина. В Дохе Медведев играл сначала с британцем Лиамом Броэди, а потом с австралийцем Кристофером О'Коннеллом, и это были тяжелейшие матчи. А Накашима мне кажется более интересным и солидным, чем те, кого Медведев обыграл в Дохе. Так что я считаю, что это будет очень неудобный матч для Даниила», — приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 8 по 19 марта.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19922977.shtml
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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