Чесноков: «У Медведева были шансы в матче с Джоковичем, но они исчезали очень быстро»

Полуфиналист «Ролан Гаррос», бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал матч между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде.

Россиянин уступил сербу в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

«Джокович здорово передвигается по корту, хорошо держит и заднюю линию. При подачах мяча делает такое направление, что Дане приходится делать шагов 5-6, чтобы отбиться. За счет этого Новак выиграл очень многое. Серб брал инициативу на себя с самой первой же подачи.

Нельзя сказать, что полуфинал был без шансов для Медведева. Новак Джокович заслуженно победил. Может, шансы и были у Даниила, но исчезали они очень быстро. Казалось, при счете 4:2 появился шанс. Даня рисковал при подачах, но все же не удалось ему обыграть серба. Надо отметить, что сейчас Медведев в оптимальной форме и может хорошо сыграть на Аustralian Open», — сказал Чесноков Sport24.