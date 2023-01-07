Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:00

Чесноков: «У Медведева были шансы в матче с Джоковичем, но они исчезали очень быстро»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полуфиналист «Ролан Гаррос», бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал матч между Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Аделаиде.

Россиянин уступил сербу в двух сетах со счетом 3:6, 4:6.

«Джокович здорово передвигается по корту, хорошо держит и заднюю линию. При подачах мяча делает такое направление, что Дане приходится делать шагов 5-6, чтобы отбиться. За счет этого Новак выиграл очень многое. Серб брал инициативу на себя с самой первой же подачи.

Нельзя сказать, что полуфинал был без шансов для Медведева. Новак Джокович заслуженно победил. Может, шансы и были у Даниила, но исчезали они очень быстро. Казалось, при счете 4:2 появился шанс. Даня рисковал при подачах, но все же не удалось ему обыграть серба. Надо отметить, что сейчас Медведев в оптимальной форме и может хорошо сыграть на Аustralian Open», — сказал Чесноков Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-07-chesnokov-u-medvedeva-byli-shansy-v-matche-s-dzhokovichem-no-oni-ischezali-ochen-bystro
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Новак Джокович
1
Читайте также
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
Ролик с несуществующим голом Роналду за «Аль-Наср» собрал 17 миллионов просмотров
Украинский посол указал на огромные потери в живой силе ВСУ
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Несовершеннолетний пострадал на станции МЦД-1 «Окружная» в Москве
В Сети появилось новое видео убегающего от журналистов Байдена
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ольховский — о поражении Медведева: «Джокович есть Джокович. До Австралии еще есть время»

Вице-президент ФТР поделился впечатлениями от матча Медведева и Джоковича