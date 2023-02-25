Чесноков — о Медведеве: «Если хочет быть первым — надо избавляться от недуга»

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева на турнире АТР в Дохе.

«Все же для Медведева самый сложный матч в Дохе был с Оже-Альяссимом — там был бешеный темп и интрига до самого последнего очка. Но и финал получился зрелищным. Жаль, что в конце Маррей потерял внимание — и проиграл гейм с 40:0. И уже как всегда на сетболе или матчболе Медведев делает двойную ошибку — это уже стало закономерностью. Если Даня хочет быть первым — надо избавляться от этого недуга. Думал, что Медведев выиграет более комфортно и легко. Но так получилось, что Маррей цеплялся до самого конца», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

В финале Медведев переиграл в двух сетах британца Энди Маррея — 6:4, 6:4. Этот титул стал вторым подряд для россиянина — на прошлой неделе он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.