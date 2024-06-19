Чесноков — о вылете Медведева во втором круге турнира в Галле: «Трагедии в этом поражении нет»

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Даниила Медведева китайцу Чжан Чжичжэню (6:3, 2:6, 7:6 (7:5)) в матче второго круга турнира в Галле.

«Чжан — хороший игрок. У него есть все, чтобы хорошо играть. Это первый турнир на траве, который играл Медведев. Не думаю, что в этом поражении есть что-то страшное. Каждый находится в том состоянии, когда нужно подготовиться к Уимблдону после земляного покрытия. Я думаю, что трагедии в этом поражении нет. Хотя очень обидно, что Даниил дальше не прошел», — сказал Чесноков «СЭ».

В четвертьфинале турнира в Галле Чжан сыграет против американца Кристофера Юбенкса, который ранее выбил действующего чемпиона Александра Бублика из Казахстана.