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Сегодня, 22:54

Андрей Чесноков: «Маррей доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков высказался о финальном матче турнира в Дохе между россиянином Даниилом Медведевым и британцем Энди Мареем.

В финале Медведев обыграл Маррея со счетом 6:4, 6:4.

«Маррей все равно молодец! Доказал, что люди и без ноги могут играть в теннис. Причём не просто играть, а обыгрывать больших игроков. Энди в этом сезоне будет опасен для любого игрока», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Медведев выиграл второй турнир подряд. На прошлой неделе 27-летний россиянин стал победителем турнира в Роттердаме.

Источник: Чемпионат
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
Энди Маррей
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