Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:56

Ольховский: «Ничего страшного в том, что первый матч Рублева в Пекине получился такой нестабильный»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче первого круга турнира АТР в Пекине — 6:0, 4:6, 6:4.

«Андрей победил, прибился к покрытию. Своеобразные условия на турнире в Пекине, по-моему, там достаточно влажно и душно. Нужно к этому привыкнуть. Поэтому ничего страшного в том, что первый матч получился такой нестабильный», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Во втором круге Рублев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Украинцы раскритиковали боснийца Пьянича за переход в ЦСКА
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Сегодня
Вчера
Неделя