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Сегодня, 13:28

Ольховский оценил победу Медведева над Ивашко на турнире в Индиан-Уэллсе

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Советский и российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над Ильей Ивашко из Белоруссии в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«На мой взгляд, самое главное, что Медведев нашёл свою игру в третьем сете и победил в нём с большим преимуществом. В целом на ход матча, возможно, повлияли погодные условия. Был сильный ветер, не очень жарко. Всё это может сказаться на игре. Но самое важное, что даже в такие дни Даниил способен побеждать на классе и проходить дальше. В этом и проявляется мастерство и уровень игрока», — цитирует Ольховского Vprognoze.ru.

27-летний россиянин обыграл белоруса в трех сетах (6:2, 3:6, 6:1). В 1/8 финала турнира он встретится с Александром Зверевым из Германии.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10720631-olhovskij-ukazal-za-schet-chego-medvedev-dobilsya-uspeha-v-matche-s-ivashkoj.html
Теннис
Даниил Медведев
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