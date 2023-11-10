Ольховский — о переходе Шевченко в сборную Казахстана: «У нас есть Медведев и Рублев»

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение российского теннисиста Александра Шевченко сменить спортивное гражданство на казахское.

В полуфинале соревнования в Метце (Франция) 22-летний россиянин обыграл француза Пьер-Юга Эрбера (6:4, 6:4) и впервые вышел в полуфинал турнира на уровне ATP.

«А он какой в мире? Шестидесятый? У нас есть Медведев и Рублев, они тоже не в преклонном возрасте, которые стоят на третьем и пятом месте в мировом рейтинге. У нас есть Хачанов, есть Сафиуллин. Это его решение. Обидно, может быть, когда кто-то в него вкладывается, а он этого не оценивает и уходит. Что обидного? Он сам тренировался», — сказал Ольховский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Соперником россиянина по финалу станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Уго Умбер (Франция, 4).

Шевченко на данный момент в лайв-рейтинге поднялся на высшее для себя 49-е место.