Ольховский — о матче Рублева против Зверева: «Думаю, что Андрей будет стараться победить»

Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP.

«Думаю, что Андрей будет стараться победить. Может, наоборот, в последнем матче напряжение спадет и он будет свободно играть. Потому что по результатам этот сезон, на мой взгляд, Андрей провел очень успешно. В предыдущих матчах на него немного давило желание победить — вероятно, это нервное напряжение сыграло с ним злую шутку», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Матч Рублева и Зверева пройдет в пятницу, 17 ноября. Начало — в 22:30 мск. Между собой спортсменов встречались 8 раз. Преимущество по победам у немецкого спортсмена — 5-3.