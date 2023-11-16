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Сегодня, 19:48

Ольховский — о матче Рублева против Зверева: «Думаю, что Андрей будет стараться победить»

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Бывший теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча между россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым на Итоговом турнире ATP.

«Думаю, что Андрей будет стараться победить. Может, наоборот, в последнем матче напряжение спадет и он будет свободно играть. Потому что по результатам этот сезон, на мой взгляд, Андрей провел очень успешно. В предыдущих матчах на него немного давило желание победить — вероятно, это нервное напряжение сыграло с ним злую шутку», — цитирует Ольховского «Газета.ru».

Матч Рублева и Зверева пройдет в пятницу, 17 ноября. Начало — в 22:30 мск. Между собой спортсменов встречались 8 раз. Преимущество по победам у немецкого спортсмена — 5-3.

Источник: Газета.ru
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
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