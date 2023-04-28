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Сегодня, 16:33

Ольховский назвал ожидаемой победу Рублева над Вавринкой

Константин Белов
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева над швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге турнира ATP в Мадриде (7:5, 6:4).

«Ожидаемо, что Андрей победил, он являлся фаворитом. Но достаточно трудный круг дал Вавринка, хоть уже и ветераном считается, но играет вполне уверенно. Хорошая победа, чтобы втянуться в турнир. Поздравим Андрея. Думаю, что спортсмен такого уровня должен ставить цель побеждать на турнире в Мадриде. Посмотрим, как это будет», — сказал Ольховский «СЭ».

В следующем круге соперником россиянина станет Йосихито Нисиока из Японии.

Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Стэн Вавринка
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