Ольховский о матче Рублев — Хачанов: «Оба сейчас играют классно и пусть победит сильнейший на сегодняшний день»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей игре Андрея Рублева и Карена Хачанова в третьем круге турнира в Монте-Карло.

«У меня ожидания хорошего матча. Я болею за обоих игроков, поэтому не буду кого-то из них выделять. Оба сейчас играют классно и пусть победит сильнейший на сегодняшний день. И Андрей, и Карен на грунте играть умеют, поэтому покрытие вряд ли кому-то здесь даст преимущество», — приводит слова Ольховского «РБ Спорт».

Матч Рублева и Хачанова состоится завтра, 13 апреля, начало — 13.30 мск.