Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

17 апреля, 12:50

Андрей Рублев — Алехандро Давидович: трансляция матча турнира АТР в Барселоне

Андрей Рублев и Алехандро Давидович встретятся на турнире в Барселоне
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем в матче второго круга турнира ATP в Барселоне в четверг, 17 апреля. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Давидович с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Результаты игр турнира в Барселоне можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Рублев находится на восьмом месте в рейтинге ATP, Давидович — на 30-м. В предыдущем раунде турнира Андрей победил Йеспера Де Йонга из Нидерландов со счетом 6:1, 6:3, а Алехандро — швейцарца Станисласа Вавринку (6:1, 6:4).

Теннис
Андрей Рублев
Читайте также
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Неймар снова получил травму и покинул поле на электрокаре
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя