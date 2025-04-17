Андрей Рублев и Алехандро Давидович встретятся на турнире в Барселоне

Россиянин Андрей Рублев встретится с испанцем Алехандро Давидовичем в матче второго круга турнира ATP в Барселоне в четверг, 17 апреля. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

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Рублев находится на восьмом месте в рейтинге ATP, Давидович — на 30-м. В предыдущем раунде турнира Андрей победил Йеспера Де Йонга из Нидерландов со счетом 6:1, 6:3, а Алехандро — швейцарца Станисласа Вавринку (6:1, 6:4).