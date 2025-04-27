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Сегодня, 11:15

Андрей Рублев — Александр Бублик: трансляция матча турнира ATP в Мадриде

Андрей Рублев сыграет с Александром Бубликом на турнире в Мадриде 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом в третьем круге турнира в Мадриде в воскресенье, 27 апреля. Матч пройдет на корте имени А. Санчес-Викарио. Начало — ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Бублик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Рублев — восьмая ракетка мира. 27-летний Бублик занимает 75-е место в рейтинге ATP.

В истории личных встреч счет 5-3 в пользу россиянина.

«Мастерс» в Мадриде пройдет с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион турнира — Андрей Рублев.

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Теннис
Александр Бублик
Андрей Рублев
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