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Андрей Рублев — Александр Мюллер: смотреть трансляцию матча турнира в Риме

Андрей Рублев сыграет с Александром Мюллером в третьем круге турнира в Риме 13 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Александром Мюллером в третьем круге турнира в Риме в понедельник, 13 мая. Ориентировочное время начала матча — в 14.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире следить за встречей Рублев — Мюллер можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Ссылка на трансляцию появится здесь ближе к матчу.

Рублев — шестая ракетка мира. Мюллер — 109 номер мирового рейтинга.

Француз пробился в основную сетку турнира в Риме через квалификацию. Александр выбил из борьбы Эмилио Наву (4:6, 6:1, 6:4), Раду Албота (7:5, 6:2), Мартона Фучовича (4:6, 7:6 (7:5), 6:3) и Артюра Фиса (7:5, 6:3).

Россиянин стартовал с 1/32 финала. В тяжелом матче Андрей победил Маркоса Гирона в трех сетах — 5:7, 6:4, 7:5.

Теннис
Андрей Рублев
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