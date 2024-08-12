Сегодня, 22:00
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным в финале хардового турнира в Монреале в ночь с 12 на 13 августа. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса Uniprix Stadium. Начало — после 02.30 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Попырин с русскими комментариями можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).
По сетке турнира Рублев прошел Арнальди, Синнера, Накашиму и Этчеверри.
26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 25-летний австралийский теннисист занимает 30-е место в мировом рейтинге.
«Мастерс» в Монреале стартовал 6 августа и завершится 12 августа.