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Сегодня, 22:00

Андрей Рублев — Алексей Попырин: смотреть трансляцию финала в Монреале

Андрей Рублев вышел в финал турнира в Монреале
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото USA Today Sports
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Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным в финале хардового турнира в Монреале в ночь с 12 на 13 августа. Матч пройдет на одном из кортов теннисного комплекса Uniprix Stadium. Начало — после 02.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Попырин с русскими комментариями можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

По сетке турнира Рублев прошел Арнальди, Синнера, Накашиму и Этчеверри.

26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 25-летний австралийский теннисист занимает 30-е место в мировом рейтинге.

«Мастерс» в Монреале стартовал 6 августа и завершится 12 августа.

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Теннис
Андрей Рублев
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