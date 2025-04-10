Рублев проиграл Артуру Филсу в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев уступил французу Артуру Филсу в третьем круге турнира в Монте-Карло — 2:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

Рублев сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету француза 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

В четвертьфинале Филс встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниэль Альтмайер (Германия, Q).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Артур Филс (Франция, 12) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 6:2, 6:3.