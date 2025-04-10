Андрей Рублев сыграет с Артуром Филсом в 1/8 финала турнира в Монте-Карло 10 апреля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с французом Артуром Филсом в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на «Корте де Пренс». Начало — ориентировочно после 12.00 по московскому времени.

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27-летний Рублев — девятая ракетка мира. 20-летний Филс занимает 15-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион — греческий теннисист Стефанос Циципас.

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