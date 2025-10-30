Видео
30 октября, 14:15

Андрей Рублев — Бен Шелтон: онлайн-трансляция матча турнира АТР в Париже

Андрей Рублев и Бен Шелтон встретятся на турнире АТР в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев и американец Бен Шелтон встретятся в матче третьего круга турнира ATP в Париже в четверг, 30 октября. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.

Андрей Рублев — Бен Шелтон: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В предыдущих раундах Рублев победил Джейкоба Фирнли и Лернера Тиена, а стартовавший со второго круга Шелтон обыграл Флавио Коболли.

