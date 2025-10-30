30 октября, 14:15
Россиянин Андрей Рублев и американец Бен Шелтон встретятся в матче третьего круга турнира ATP в Париже в четверг, 30 октября. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени.
Андрей Рублев — Бен Шелтон: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)
В прямом эфире игры ATP можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».
В предыдущих раундах Рублев победил Джейкоба Фирнли и Лернера Тиена, а стартовавший со второго круга Шелтон обыграл Флавио Коболли.