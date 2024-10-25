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Сегодня, 19:18

Рублев проиграл Шелтону и не смог выйти в полуфинал турнира в Базеле

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в четвертьфинале турнира в Базеле — 5:7, 7:6 (7:3) 4:6.

Матч длился 2 часа 17 минут. Рублев за игру сделал 12 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного из 6 брейк-пойнтов. У Шелтона — 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

23-я ракетка мира вышел в полуфинал и встретится с французом Артуром Филсом.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бен Шелтон (США, 6) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4

Теннис
Андрей Рублев

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