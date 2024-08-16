Сегодня, 16:00
Россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Брендоном Накашимой в 1/8 финала турнира в Цинциннати в пятницу, 16 августа. Ориентировочное время начала матча — в 18.00 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Накашина с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).
В 1/16 финала Рублев обыграл Чжана Чжичжэня в двух сетах — 6:4, 6:3. По сетке турнира Накашима прошел Артюра Фиса и Тейлора Фрица.
26-летний россиянин — шестая ракетка мира. 23-летний представитель США занимает 49-е место в мировом рейтинге.
Турнир серии Masters в Цинциннати пройдет с 12 по 19 августа.