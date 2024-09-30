Рублев проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине

Российский теннисист Андрей Рублев уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине — 5:7, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

Рублев сделал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В полуфинале китайский теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 6:4