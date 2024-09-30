Рублев проиграл 96-й ракетке мира Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине

Сегодня, 17:26
Российский теннисист Андрей Рублев уступил китайцу Бу Юньчаокэтэ в четвертьфинале турнира в Пекине — 5:7, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Рублев сделал 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4. На счету его соперника 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В полуфинале китайский теннисист сыграет с итальянцем Янником Синнером.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 7:5, 6:4