Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 14:30

Андрей Рублев — Бу Юньчкаокэте: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Андрей Рублев и Бу Юньчкаокэте встретятся в турнире в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Россиянин Андрей Рублев сыграет с китайцем Бу Юньчкаокэте в четвертьфинале турнира ATP в Пекине в понедельник, 30 сентября. Начало матча — не ранее 15.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Юньчкаокэте с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В предыдущих раундах турнира Рублев победил испанцев Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:0, 4:6, 6:4 и Алехандро Давидовича Фокину — 6:4, 7:5 (вторую встречу россиянин доиграл только сегодня утром). Юньчкаокэте в Пекине одолел соотечественника Цзюньчэн Шан — 6:7 (3:7), 6:2, 6:4 и итальянца Лоренцо Музетти — 6:2, 6:4.

Рублев является шестой ракеткой мира, Юньчкаокэте занимает 96-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Андрей Рублев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
На пятерых хоккеистов завели уголовные дела за потасовку на льду с командой ФСБ
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Сегодня
Вчера
Неделя