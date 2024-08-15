Рублев за час обыграл Чжана во втором круге «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев победил китайца Чжан Чжичжэня во втором круге турнира серии ATP 1000 в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час. Рублев за игру сделал 10 эйсов и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. У Чжана — 6 эйсов и 4 двойные ошибки.

Шестая ракетка мира вышел в третий круг «мастерса» и встретится с победителем матча Брендон Накашима (США) — Артур Филс (Франция).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 6) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:3