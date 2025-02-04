Андрей Рублев сыграет с Чжаном Чжичжэнем в первом круге турнира в Роттердаме 4 февраля

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с китайцем Чжаном Чжичжэнем в первом круге турнира в Роттердаме во вторник, 4 февраля. Ориентировочное время начала — в 16.30 по московскому времени.

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В 2024 году в Роттердаме россиянин дошел до 1/4 финала, где проиграл Алексу Де Минаура в трех сетах — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Китайский теннисист вылетел в первом круге, уступив Александру Шевченко — 6:4, 4:6, 3:6.

27-летний Рублев — 10-я ракетка мира. 28-летний Чжичжэнь занимает 50-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля. Действующий победитель хардового турнира ATP 500 в Нидерландах — итальянский теннисист Янник Синнер.

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