Рублев вышел в полуфинал турнира в Хорватии

Россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в Умаге — 5:7, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 57 минут. Рублев за игру сделал 10 эйсов и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. У Марожана — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира в Хорватии и встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 6:2