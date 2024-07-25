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Сегодня, 22:29

Рублев вышел в полуфинал турнира в Хорватии

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале турнира в Умаге — 5:7, 6:3, 6:2.

Матч длился 1 час 57 минут. Рублев за игру сделал 10 эйсов и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. У Марожана — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

Рублев вышел в полуфинал грунтового турнира в Хорватии и встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 5:7, 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
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