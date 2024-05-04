Рублев сыграет с Оже-Альяссимом в финале «мастерса» в Мадриде

Восьмая ракетка мира из России Андрей Рублев сыграет против канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима 5 мая, в воскресенье, в финале «мастерса» в Мадриде. Их матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Рублев — Оже-Альяссим можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

Ранее, 3 мая, 23-летний Оже-Альяссим, который является 35-й ракеткой мира, победил в 1/2 финала турнира в Мадриде представителя Чехии Иржи Легечку, который в первом сете снялся с матча при счете 3:3. 3 мая 26-летний Рублев обыграл в двух сетах американца Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Мадриде — 6:4, 6:3.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Рублева и Оже-Альяссима.

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