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Сегодня, 22:29

Рублев победил Оже-Альяссима в финале «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Россиянин Андрей Рублев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в финале турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 4:6, 7:5, 7:5.

Матч длился 2 часа 49 минут. Рублев за игру сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. У Оже-Альяссима — 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

26-летний Рублев выиграл второй «мастерс» в карьере, ранее он победил в Монте-Карло в 2023-м. Также он пять раз становился победителем на турнирах ATP-500 и девять раз — на турнирах ATP-250. Всего на счету россиянина 16 титулов и 25 финалов на турнирах ATP.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 7) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4:6, 7:5, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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