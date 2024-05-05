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Сегодня, 18:15

Рублев — Оже-Альяссим: смотреть трансляцию финального матча в Мадриде

Финал «мастерса» в Мадриде Рублев — Оже-Альяссим начнется около 19:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев сыграет с 35-й ракеткой мира, канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в финале грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча пройдет на стадионе Каха Махика. Корт им. Маноло Сантаны. Начало — не ранее 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Рублев — Оже-Альяссим. Смотреть видеотрансляцию встречи можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие варианты — 1-я ссылка и 2-я ссылка.

По личным матчам впереди россиянин — 4-1. В сезоне-2024 Рублев и Оже-Альссим встречались во втором круге турнира в Роттердаме, где на харде Андрей выиграл в трех сетах (3:6, 7:6, 7:5). На грунте теннисисты играли один раз между собой. В 2018 году в хорватском Умаге Рублев оказался сильнее в трех партиях (6:4, 6:7, 6:3).

Андрей Рублев и&nbsp;Феликс Оже-Альяссим. Андрей Рублев — Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция финала

Теннис
Андрей Рублев
Феликс Оже-Альяссим
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