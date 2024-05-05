По личным матчам впереди россиянин — 4-1. В сезоне-2024 Рублев и Оже-Альссим встречались во втором круге турнира в Роттердаме, где на харде Андрей выиграл в трех сетах (3:6, 7:6, 7:5). На грунте теннисисты играли один раз между собой. В 2018 году в хорватском Умаге Рублев оказался сильнее в трех партиях (6:4, 6:7, 6:3).