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Сегодня, 20:02

Рублев в двух сетах проиграл Черундоло в полуфинале турнира в Умаге

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в полуфинале турнира ATP 250 в Умаге.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 4:6. Спортсмены провели на корте 1 час 54 минуты.

9-я ракетка мира Рублев 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету 37-й ракетки мира Черундоло 4 эйса, 6 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В последнем розыгрыше второго сета Рублев отыграл 4 матчбола и не смог реализовать 5 брейк-пойнтов.

Счет в личных встречах стал 2-1 в пользу Черундоло. 25-летний аргентинец в финале сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина, 4) — Андрей Рублев (Россия, 1) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Андрей Рублев
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