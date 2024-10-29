Рублев проиграл Черундоло на старте «мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло во втором круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:7 (6:8), 6:7 (5:7).

Матч длился 2 часа 20 минут. Рублев за игру сделал 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. У Черундоло — 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

В начале второго сета Рублев от злости разбил колено в кровь. Россиянин в первой партии вел со счетом 5:2.

Соперником 29-й ракетки мира в третьем круге «мастерса» станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция) — Алехандро Табило (Чили).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:5)