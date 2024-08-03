Рублев проиграл Тиафо в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP 500 в Вашингтоне.

В 1/4 финала Рублев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо — 4:6, 6:7 (3:7). Во втором сете россиянин вел со счетом 4:1. Спортсмены провели на корте 1 час 39 минут.

8-я ракетка мира Рублев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1. На счету 29-й ракетки мира Тиафо 9 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В полуфинале турнира Тиафо сыграет с Себастьяном Корда (США).

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 100 230 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Андрей Рублев (Россия, 1, WC) — 6:4, 7:6 (7:3)