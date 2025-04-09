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9 апреля, 16:42

Рублев выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Сергей Ярошенко
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «мастерса» в Монте-Карло — 6:4, 7:6 (7:2).

Игра продолжалась 1 час 44 минуты.

9-я ракетка мира Рублев сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 44-й ракетки мира Монфиса 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Для Рублева это был первый официальный матч под руководством Марата Сафина.

В третьем круге россиянин встретится с французом Артуром Филсом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 7:6 (7:2)

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Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
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