Рублев выиграл первый матч под руководством Сафина и вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

9 апреля, 16:42
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «мастерса» в Монте-Карло — 6:4, 7:6 (7:2).
Игра продолжалась 1 час 44 минуты.
9-я ракетка мира Рублев сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету 44-й ракетки мира Монфиса 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Для Рублева это был первый официальный матч под руководством Марата Сафина.
В третьем круге россиянин встретится с французом Артуром Филсом.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 7:6 (7:2)