Андрей Рублев и Гаэль Монфис встретятся в матче турнира в Монте-Карло

Россиянин Андрей Рублев и француз Гаэль Монфис встретятся в матче второго круга турнира ATP Монте-Карло, игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Результаты «мастерса» в Монако можно отслеживать в ленте новостей раздела ATP и матч-центре тенниса на сайте «СЭ».

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Рублев находится на девятом месте в мировом рейтинге ATP, Монфис — на 44-м. В первом круге Гаэль победил Фабиана Марожана со счетом 4:6, 6:1, 6:1, россиянин стартует со второго круга.