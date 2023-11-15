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Сегодня, 15:30

Рублев — Алькарас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Матч Итогового турнира ATP Рублев — Алькарас начнется около 16.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Рублев — Алькарас можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Итогового турнира ATP.

В первом туре и Рублев, и Алькарас проиграли свои матчи. Россиянин уступил в российском дерби Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), испанец не удержал преимущество во встрече с Александром Зверевым (7:6, 3:6, 4:6).

Рублев и Алькарас в официальных матчах никогда не встречались. Их пути пересеклись на показательном турнире в Абу-Даби в декабре 2022-го, где россиянин разгромил испанца — 6:2, 6:1.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Андрей Рублев
Карлос Алькарас
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Янчук — о матче Рублева и Алькараса: «Шансы 50 на 50»