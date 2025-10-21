Андрей Рублев и Кэмерон Норри встретятся в матче турнира в Вене

Андрей Рублев из России и Кэмерон Норри из Великобритании встретятся в матче первого раунда турнира ATP в Вене (Австрии) во вторник, 21 октября. Игра начнется не ранее 16.00 по московскому времени.

Андрей Рублев — Кэмерон Норри: трансляция матча турнира ATP в Вене (видео)

Смотреть прямую трансляцию матча Рублев — Норри с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Рублев — Норри можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

Победитель матча Рублева и Норри во второй раунде встретится с Алексеем Попыриным или Маттео Берреттини.