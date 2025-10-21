Рублев проиграл Норри на старте турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Кэмерону Норри в первом круге турнира в Вене — 2:6, 7:6 (7:5), 2:6 Игра продолжалась 2 часа 7 минут. Рублев сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брей-пойнт из 2. На счету Норри 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Рублев потерпел пятое поражение подряд. Он не выиграл ни одного матча после вылета с US Open. Серия поражений Рублева увеличилась до пяти матчей: проиграл Норри и снова швырялся ракеткой Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:2

Дмитрий Ушкачев Норри - равный Рублеву соперник. 21.10.2025

Skorz. ))) подумал Рублев... 21.10.2025

Djin Ignatov А может Рублеву поменять фамилию ? И тогда не с таким остервенением на него будут кидаться зарубежные спортсмены ? К тому же такое ощущение что многим нашим спортсменам , Медведев доплачивает и говорит чтобы также били ракетки о пол ? Чтобы он был вроде как не один ? Или это наш менталитет ? Когда появляется БАБЛО в кармане , наши имеют привычку и могут иногда позволиить себе - ПОШАЛИТЬ ? 21.10.2025

Дмитрий Ушкачев Тоже пора сезон заканчивать. 21.10.2025

рustot Позорище. Полтора часа фиг знает чем страдал. Это не теннис. Это самоистязание. И лом ракеток 21.10.2025

инок Было очень странно видеть, матч только начался, а Андрей сразу начал ракетку ломать..( 21.10.2025

Николай Шибаев Если жены не будет среди его команды,все моджет быть... 21.10.2025

Черемисин57 Интересно даже, Медведев тоже раздолбает ракетку завтра или будет держать себя в руках? 21.10.2025

А Х Рубль завернули в лист нори 21.10.2025

Черемисин57 Вот и второй московский мажор бесславно завершил турнир в Вене! Норри 35 ый в мире, и он дал шанс Рублёву во втором сете- уступив его на тайе!! Но 14ый в мире Рублёв благополучно профукал этот шанс!!! 21.10.2025

Кот-матрос Шлейф поражений и нет игры, даже играл вроде нехотя. Но встрепенулся, тайбрейк очень уверенно и... ------------ Ему бы попроще соперника для 1-го матча, а то этот Декамерон уж слишком хорошо сыграл. Сезон надо заканчивать. 21.10.2025

Николай Шибаев Очередное провальное появление на публике,ракетку расколотил,хорошо,что не об себя! 21.10.2025

инок Ощущение такое, что Рублев потихоньку начинает с теннисом завязывать.( 21.10.2025