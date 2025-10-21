Рублев проиграл Норри на старте турнира в Вене

21 октября, 19:29
Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Кэмерону Норри в первом круге турнира в Вене — 2:6, 7:6 (7:5), 2:6
Игра продолжалась 2 часа 7 минут.
Рублев сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брей-пойнт из 2. На счету Норри 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Рублев потерпел пятое поражение подряд. Он не выиграл ни одного матча после вылета с US Open.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:2
Дмитрий Ушкачев
Норри - равный Рублеву соперник.
21.10.2025
Skorz.
))) подумал Рублев...
21.10.2025
Djin Ignatov
А может Рублеву поменять фамилию ? И тогда не с таким остервенением на него будут кидаться зарубежные спортсмены ? К тому же такое ощущение что многим нашим спортсменам , Медведев доплачивает и говорит чтобы также били ракетки о пол ? Чтобы он был вроде как не один ? Или это наш менталитет ? Когда появляется БАБЛО в кармане , наши имеют привычку и могут иногда позволиить себе - ПОШАЛИТЬ ?
21.10.2025
Дмитрий Ушкачев
Тоже пора сезон заканчивать.
21.10.2025
рustot
Позорище. Полтора часа фиг знает чем страдал. Это не теннис. Это самоистязание. И лом ракеток
21.10.2025
инок
Было очень странно видеть, матч только начался, а Андрей сразу начал ракетку ломать..(
21.10.2025
Николай Шибаев
Если жены не будет среди его команды,все моджет быть...
21.10.2025
Черемисин57
Интересно даже, Медведев тоже раздолбает ракетку завтра или будет держать себя в руках?
21.10.2025
А Х
Рубль завернули в лист нори
21.10.2025
Черемисин57
Вот и второй московский мажор бесславно завершил турнир в Вене! Норри 35 ый в мире, и он дал шанс Рублёву во втором сете- уступив его на тайе!! Но 14ый в мире Рублёв благополучно профукал этот шанс!!!
21.10.2025
Кот-матрос
Шлейф поражений и нет игры, даже играл вроде нехотя. Но встрепенулся, тайбрейк очень уверенно и... ------------ Ему бы попроще соперника для 1-го матча, а то этот Декамерон уж слишком хорошо сыграл. Сезон надо заканчивать.
21.10.2025
Николай Шибаев
Очередное провальное появление на публике,ракетку расколотил,хорошо,что не об себя!
21.10.2025
инок
Ощущение такое, что Рублев потихоньку начинает с теннисом завязывать.(
21.10.2025
Главврач Маргулис/
Уже не удивляет.
21.10.2025