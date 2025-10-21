Видео
21 октября, 19:29

Рублев проиграл Норри на старте турнира в Вене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев уступил британцу Кэмерону Норри в первом круге турнира в Вене — 2:6, 7:6 (7:5), 2:6

Игра продолжалась 2 часа 7 минут.

Рублев сделал 9 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 брей-пойнт из 2. На счету Норри 10 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Рублев потерпел пятое поражение подряд. Он не выиграл ни одного матча после вылета с US Open.

Андрей Рублев.Серия поражений Рублева увеличилась до пяти матчей: проиграл Норри и снова швырялся ракеткой

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Андрей Рублев (Россия) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:2

16

  • Дмитрий Ушкачев

    Норри - равный Рублеву соперник.

    21.10.2025

  • Skorz.

    ))) подумал Рублев...

    21.10.2025

  • Djin Ignatov

    А может Рублеву поменять фамилию ? И тогда не с таким остервенением на него будут кидаться зарубежные спортсмены ? К тому же такое ощущение что многим нашим спортсменам , Медведев доплачивает и говорит чтобы также били ракетки о пол ? Чтобы он был вроде как не один ? Или это наш менталитет ? Когда появляется БАБЛО в кармане , наши имеют привычку и могут иногда позволиить себе - ПОШАЛИТЬ ?

    21.10.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тоже пора сезон заканчивать.

    21.10.2025

  • рustot

    Позорище. Полтора часа фиг знает чем страдал. Это не теннис. Это самоистязание. И лом ракеток

    21.10.2025

  • инок

    Было очень странно видеть, матч только начался, а Андрей сразу начал ракетку ломать..(

    21.10.2025

  • Николай Шибаев

    Если жены не будет среди его команды,все моджет быть...

    21.10.2025

  • Черемисин57

    Интересно даже, Медведев тоже раздолбает ракетку завтра или будет держать себя в руках?

    21.10.2025

  • А Х

    Рубль завернули в лист нори

    21.10.2025

  • Черемисин57

    Вот и второй московский мажор бесславно завершил турнир в Вене! Норри 35 ый в мире, и он дал шанс Рублёву во втором сете- уступив его на тайе!! Но 14ый в мире Рублёв благополучно профукал этот шанс!!!

    21.10.2025

  • Кот-матрос

    Шлейф поражений и нет игры, даже играл вроде нехотя. Но встрепенулся, тайбрейк очень уверенно и... ------------ Ему бы попроще соперника для 1-го матча, а то этот Декамерон уж слишком хорошо сыграл. Сезон надо заканчивать.

    21.10.2025

  • Николай Шибаев

    Очередное провальное появление на публике,ракетку расколотил,хорошо,что не об себя!

    21.10.2025

  • инок

    Ощущение такое, что Рублев потихоньку начинает с теннисом завязывать.(

    21.10.2025

  • Главврач Маргулис/

    Уже не удивляет.

    21.10.2025

    Теннис
    Андрей Рублев
