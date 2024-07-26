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Сегодня, 06:08

Рублев — о матче с Марожаном: «После первого сета подумал, что, возможно, сегодня не мой день»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о том, как ему удалось переломить ход игры после проигранного первого сета в матче с венгром Фабианом Марожаном в четвертьфинале турнира в Умаге.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу 26-летнего россиянина.

«Я чувствую себя прекрасно. Очень ждал этого матча, потому что это был для меня большой вызов. После первого сета я подумал, что, возможно, сегодня не мой день. Но потом каким-то образом я изменил свое мышление и начал говорить: «Нет, просто продолжай бороться, и посмотрим, что выйдет». В конце концов я смог играть все лучше и лучше и в итоге выиграл», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

В полуфинале грунтового турнира в Хорватии российский теннисист встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло. Спортсмены дважды встречались друг с другом в АТР-туре, в Гамбурге в 2022 году победа осталась за Черундоло, а в Бостаде в 2023-м — за Рублевым.

Источник: ATP Tour
Теннис
Андрей Рублев
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